Иракли Макацария растрогал, как 21-летняя жена сообщила ему о беременности

Экс-герой шоу "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария рассказал, как его жена Лиза Чичуа сообщила ему о беременности.

По словам Иракли любимая, которая, кстати, младше его на 17 лет, подготовила ему сюрприз. И хотя супруги планировали ребенка, тем не менее, узнав о том, что станет отцом, Макацария не мог поверить в это счастье:

"Это был сюрприз. Я пришел домой, была Лиза, ее сестра, мама, они общались. Она меня позвала, что-то спросила и дает мне такой пакет какого-то бренда. И там какая-то коробочка. Я думаю, что это какой-то подарок. Мы что-то разговариваем, я раскрываю, открываю коробку и там смотрю, лежит детская одежда, маленький носочек… Я такой, смотрю на нее, туда, назад… Для меня это был, несмотря на то, что это было вполне ожидаемым, момент истины… Когда и в отношениях, и в жизни что-то новое и что-то самое важное происходит. У меня был шок", – откровенно рассказал бизнесмен в программе "Слава+".

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Также Макацария поделился, что он не планировал быть на родах. Вместе с Лизой в этот важный момент рядом должна была находиться ее мама. Впрочем, так случилось, что супруги приехали в роддом, а через несколько часов, когда начались роды, Иракли просто не мог уйти. Так что вместе с Лизой были и муж, и мама.

Теперь бизнесмен говорит, что это было очень правильное решение и он не сожалеет о нем:

"Этот процесс – это огромный стресс. Какой, наверное, если мужчина не ощутит... В этой ситуации стресс – это то, когда ты наблюдаешь, но ты не можешь ничем помочь своей любимой. И она проходит через эти боли. Это самое беспомощное. ощущение мужчины. Когда ты ничего не можешь сделать. Я был счастлив, что все прошло хорошо", – сказал Макацария.

Иракли Макацария с женой и сыном / Фото: instagram.com/maqatsa

Напомним, ранее Иракли Макацария рассказал как относится к россиянам, которые из россии сбежали в Грузию во время полномасштабной войны.

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