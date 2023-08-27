Иракли Макацария растрогал милым фото с заметно подросшим 2-месячным сыном

Шоумен показал, как проводит с мальчиком время.
Экс-герой шоу "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария показал редкое фото с 2-месячным сыном Георгием.
Милым снимком с мальчиком шоумен поделился в своем Instagram. На фото Иракли нежно держал маленького сына на руках и целовал в голову. А вот лицо Георгия бизнесмен не торопится показывать. Макацария, который сидел на скамейке, держал мальчика перед камерой таким образом, чтобы скрыть его от публики.
"Мой", — коротко подписал кадр Иракли Макацария и добавил к фото смайлик в виде белого сердечка.
К слову, бизнесмен показал, как проводит время с сынишкой. В частности они вместе гуляют на свежем воздухе.
Кстати, фотографию уже успела прокомментировать украинская певица Оля Цыбульская. Исполнительница отметила, что иметь детей — это огромное счастье. Также артистка оставила смайлики в виде красных сердец.
Напомним, недавно стало известно, что украинский певец Ivan NAVI впервые стал отцом. Артист рассекретил пол первенца и показал фото малыша.
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