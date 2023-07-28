Иракли Макацария резко высказался против сбежавших в Грузию россиян и озвучил, что бы им запретил

Экс-герой шоу "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария высказался о россиянах, сбежавших в Грузию с началом полномасштабного вторжения рф в Украину.

По словам Макацария, отношение к россиянам коренным образом изменилось. Однако бизнесмен не скрывает, что среди его знакомых есть люди с российским паспортом, поддерживающие Украину:

"Отношение к российской нации в корне изменилось. Здесь объяснений, почему и как – не надо. У меня есть знакомые, нормальные люди, имеющие российский паспорт. В общении они полностью поддерживают Украину, не поддерживают то, что делает россия и вся шайка. И говорят, что это геноцид. Но большая часть населения, которую мы видим, это зомбированная часть", – сказал Макацария в программе "Слава+".

Иракли Макацария / Фото: instagram.com/maqatsa

Также бизнесмен отметил, что очень негативно относится к тому потоку россиян, который увеличился за последние полтора года и признался, что бы запретил им:

"Я очень негативно отношусь к тому потоку людей, который сюда заходит. Мне бы хотелось, чтобы это как-то регулировалось, или не было возможности в Грузии начинать какой-то бизнес, или заниматься какой-либо коммерческой деятельностью. Это моя личная позиция", – отметил Иракли.

Бизнесмен добавил, что россиян поддерживает очень мало грузин. Также по словам Макацария, есть люди, специально пытающиеся поссорить украинцев и грузин:

"Очень много искаженной информации поступает к вам. Я в этом не сомневаюсь. Здесь работает большое количество людей, которым это на руку, чтобы нарастало негативное отношение украинцев к Грузии. Потому что очень тяжело, особенно в такой момент, когда в стране идет война и гибнут люди, вот этот предел чувствительности, он теряется и начинается черно-белая картина", – сказал Макацария.

Напомним, что недавно Иракли Макацария похвастался своей 21-летней женой, которая лишь месяц назад родила ему сына. Бизнесмен показал, как хорошо выглядит его любимая.

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