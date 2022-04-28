Иракли Макацария романтично сделал предложение своей девушке, младше его на 17 лет

Иракли Макацария романтично сделал предложение своей девушке, младше его на 17 лет

Экс-"Холостяк", грузинский предприниматель Иракли Макацария наконец-то решился на решительный и ответственный шаг в своей жизни.

Так, звезда сделал предложение своей девушке Лизе Чичуа, об отношениях с которой впервые заговорил в апреле 2021 года. О радостном событии в жизни новоиспеченная невеста рассказала на своей странице в Instagram.

Лиза разместила несколько видео, на которых показано, как романтично делал предложение Иракли. Он приготовил любимой сюрприз на горной вершине в Тбилиси. Оттуда открывалась отличная панорама на горы.

instagram.com/lizachichuaa

Макацария собрал самых близких друзей и родственников. Сначала пара прошлась по коридору из воздушных шаров в виде сердца, а затем Иракли вдруг встал перед избранницей на колено и, не сдерживая слез, позвал замуж.

instagram.com/lizachichuaa

instagram.com/lizachichuaa

Сама Лиза не ожидала такого и от растерянности и переполнявших ее эмоций тоже расплакалась. Но ответила любимому согласием.

instagram.com/lizachichuaa

instagram.com/lizachichuaa

instagram.com/lizachichuaa

instagram.com/lizachichuaa

instagram.com/lizachichuaa

Читайте также: