Иракли Макацария стал отцом во второй раз и показал новорожденную дочь

Экс-герой романтического реалити "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа во второй раз стали родителями.

Сегодня, 31 января, 22-летняя жена ведущего родила дочь. Радостным известием пара поделилась в фотоблоге. Они опубликовали фото дочери, где видна только ее маленькая ручка. Иракли уже рассекретил имя крохи, которую они назвали Ниной. Девочка родилась с весом более 3 кг, о чем свидетельствует надпись на браслете.

Новорожденная дочь Иракли Макацария / Фото: instagram.com/maqatsa

"Нина Макацария, добро пожаловать", — восхитил звездный отец подписью фото.

К слову, вероятно, роды были партнерскими. Потому что незадолго до новости о пополнении в семье Иракли вышел на связь из роддома в медицинской одежде – халате, маске и шапочке.

Иракли Макацария / Фото: instagram.com/maqatsa

В комментариях множество поклонников и родственников супругов уже поздравили Лизу и Иракли с рождением дочери. Отметим, что пара также воспитывает старшего сына Георгия, которому сейчас один год.

Поздравляем, видно, что настоящая женщина родилась, сразу с маникюром

Какие маленькие ноготки, пусть растет здоровая и на радость родителям

Поздравляю! Пусть Господь дарит вам счастье и здоровье

Новорожденная дочь Иракли Макацария / Фото: instagram.com/maqatsa

Напомним, недавно инсайдеры сообщили, что ведущая Леся Никитюк беременна первенцем.

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