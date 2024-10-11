Иракли Макацария во второй раз станет отцом и показал фото с 22-летней беременной женой

Пара уже воспитывает годовалого сына.
Экс-герой романтического реалити "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа ожидают пополнения в семье.
Радостным известием пара поделилась в Instagram. Иракли с 22-летней возлюбленной попозировали в чувственной черно-белой фотосессии и рассказали о будущем втором малыше. На изображении ведущий нежно обнимает заметно округлый живот Лизы и целует ее.
"Вот мы снова растем", — лаконично написали возлюбленные.
В комментариях украинские звезды и остальные подписчики поздравили семью знаменитости с невероятным событием в их жизни.
- "Самые искренние поздравления!" – Григорий Решетник
- "Класс! Поздравляем" – Владимир Остапчук
- Какая отличная новость. Поздравляю, я очень счастлива
- Поздравления с Украины вашей семье
Отметим, Иракли Макацария женился на Лизе Чичуа 23 июля 2022 года. Уже через год у супругов родился первенец Георгий. Годовалого мальчика пара тщательно скрывает от публики и почти не показывает его. Однако недавно Лиза Чичуа поделилась редким фото с малышом и ошеломила, как быстро он подрос за последнее время.