Иракли Макацария восхитил фото с беременной 22-летней женой и удивил их сходством

Экс-герой романтического реалити "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария и его беременная жена Лиза Чичуа порадовали семейным контентом.

Так, в фотоблоге знаменитость поделился счастливым снимком, сделанным во время путешествия. Пользователи предположили, что супруги побывали в Милане. На изображении Иракли нежно обнял беременную 22-летнюю возлюбленную. В свою очередь Лиза позирует без капли макияжа. Вероятно, романтическое селфи пара сделала во время путешествия на круизном лайнере, потому что именно тогда они посетили Италию.

Иракли Макацария с женой Лизой / Фото: instagram.com/maqatsa

Милое фото собрало немало реакций и комментариев. Украинские поклонники признались, что влюбленные имеют общие черты лица и сияют от счастья.

Прекрасная пара. Вы так похожи друг на друга

Ну какие хорошие. Люблю!

Они действительно похожи, как родные

Напомним, супруги сейчас ждут рождения второго ребенка. Недавно Иракли и Лиза организовали гендер-пати и собрали самых близких. В результате влюбленные оригинальным образом известили, что вскоре у них родится дочь. К слову, звездная пара уже воспитывает годовалого сына Георгия.

Иракли Макацария и его беременная жена рассекретили пол будущего ребенка

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