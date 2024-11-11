Иракли Макацария восхитил фото с беременной 22-летней женой и удивил их сходством

Пара показала кадр из совместного путешествия.
Экс-герой романтического реалити "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария и его беременная жена Лиза Чичуа порадовали семейным контентом.
Так, в фотоблоге знаменитость поделился счастливым снимком, сделанным во время путешествия. Пользователи предположили, что супруги побывали в Милане. На изображении Иракли нежно обнял беременную 22-летнюю возлюбленную. В свою очередь Лиза позирует без капли макияжа. Вероятно, романтическое селфи пара сделала во время путешествия на круизном лайнере, потому что именно тогда они посетили Италию.
Милое фото собрало немало реакций и комментариев. Украинские поклонники признались, что влюбленные имеют общие черты лица и сияют от счастья.
- Прекрасная пара. Вы так похожи друг на друга
- Ну какие хорошие. Люблю!
- Они действительно похожи, как родные
Напомним, супруги сейчас ждут рождения второго ребенка. Недавно Иракли и Лиза организовали гендер-пати и собрали самых близких. В результате влюбленные оригинальным образом известили, что вскоре у них родится дочь. К слову, звездная пара уже воспитывает годовалого сына Георгия.
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