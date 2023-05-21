Иракли Макацария восхитил фото с беременной первенцем женой, которая на 17 лет младше его

Экс -"Холостяк", участник "Танцев со звездами", грузинский бизнесмен Иракли Макацария восхитил фото с беременной женой Лизой Чичуа.

На этот раз знаменитость опубликовал романтические фото, на которых охотно демонстрировал округлый животик возлюбленной, которая на 17 лет младше его. Для фотосета Лиза выбрала свободного кроя наряд в светлых оттенках. А вот Иракли позировал в пиджаке, гольфе и классических штанах.

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

"Улыбка, которая греет сердце", — романтично подписал снимки счастливый бизнесмен.

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Отметим, жена Иракли Макацарии находится на поздних сроках беременности, поэтому округлый живот Лизы уже хорошо заметен. Правда, супруги долго держали в тайне, что они ждут рождения первенца.

Слухи о беременности Лизы начали распространяться еще в середине февраля. А вот сами супруги подтвердили радостную новость только в середине мая.

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