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Иракли Макацария восхитил фото с беременной первенцем женой, которая на 17 лет младше его

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
840
Время на прочтение
1 мин
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Иракли Макацария восхитил фото с беременной первенцем женой, которая на 17 лет младше его

Иракли Макацария с беременной женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Шоумен порадовал семейным контентом.

Экс -"Холостяк", участник "Танцев со звездами", грузинский бизнесмен Иракли Макацария восхитил фото с беременной женой Лизой Чичуа.

На этот раз знаменитость опубликовал романтические фото, на которых охотно демонстрировал округлый животик возлюбленной, которая на 17 лет младше его. Для фотосета Лиза выбрала свободного кроя наряд в светлых оттенках. А вот Иракли позировал в пиджаке, гольфе и классических штанах.

Иракли Макацария с женой / © instagram.com/maqatsa
Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

"Улыбка, которая греет сердце", — романтично подписал снимки счастливый бизнесмен.

Иракли Макацария с женой / © instagram.com/maqatsa
Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Отметим, жена Иракли Макацарии находится на поздних сроках беременности, поэтому округлый живот Лизы уже хорошо заметен. Правда, супруги долго держали в тайне, что они ждут рождения первенца.

Слухи о беременности Лизы начали распространяться еще в середине февраля. А вот сами супруги подтвердили радостную новость только в середине мая.

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Дата публикации
Просмотры
840
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