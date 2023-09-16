Иракли Макацария восхитил нежными объятиями с младшей на 17 лет женой

Экс-герой шоу "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария поделился новой фотографией со своей 21-летней возлюбленной Лизой Чичуа.

Сейчас звездные родители заняты хлопотами о маленьком сыне, родившемся в июне этого года, однако все равно находят время побыть вдвоем.

Романтическое фото с любимой Иракли поделился в своих стороз в Instagram. На фото Лиза позировала в крепких объятиях своего мужа в лифте. Милой деталью стало то, что супруги выбрали для выхода парные образы — спортивные костюмы с темными брюками и молочным свитшотом.

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

"Мое утро", — коротко подписал кадр с женой Макацария и добавил эмоджи в виде белого сердца.

Напомним, недавно Иракли поделился трогательной фотографией со своим двухмесячным сыном Георгием.

Читайте также: