Иракли Макацария встретился с родителями жены и восхитил, как они развлекались с внуком

Экс-герой проекта "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария похвастался семейным контентом.

В своем фотоблоге звезда показался с сыном Георгием от жены Лизы Чичуа на прогулке. Заметно подросший малыш, лицо которого родители больше не скрывают, шагал с папой на весенней прогулке в Грузии. Для совместного выхода семейство выбрало джинсы и белые футболки.

Иракли Макацария с семьей / Фото: instagram.com/maqatsa

Компанию звездному папе с сыном составили родители Чичуа. Так, свекор и свекровь Макацарии позабавились с маленьким внуком и подарили ему шарик. Интересно, что жены знаменитости на кадрах не было заметно. Однако в своих сторис она отметила, что безгранично любит свою семью и добавила смайлик в форме сердечка.

Иракли Макацария с семьей / Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с семьей / Фото: instagram.com/maqatsa

К слову, недавно в семье Иракли Макацарии родился еще один малыш. Лиза родила бизнесмену дочь, которую назвали Ниной. В настоящее время возлюбленные наслаждаются отцовством вне кадра и пока что полностью не показывают кроху.

Напомним, недавно стало известно, что Дженнифер Лоуренс во второй раз стала мамой. Отцом ребенка стал Кук Марони.