Иракли Макацария залюбовал новогодним фото с женой, которая младше его на 17 лет

Бизнесмен Иракли Макацария и экс-участник одного из романтических реалити-шоу летом лишился статуса завидного холостяка и в своем фотоблоге охотно показывает фото с женой, которая на 17 лет его младше.

В частности, недавно знаменитость порадовал поклонников новогодним контентом. На фото, которое Иракли опубликовал в Instagram, он изображен со своей женой Лизой Чичуа. Макацария нежно обнимает любимую за талию, а она тем временем держит на руках маленькую собачку.

Супруги позировали на фоне новогодней елки. Лиза и Иракли решили отдаться трендам и украсили праздничное деревце только гирляндами.

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Кстати, поклонники тем временем начали подозревать, что Лиза беременна. Иракли, когда подписывал фотографию, написал "мои 2" и добавил два белых сердечка. Впрочем, вполне возможно, что бизнесмен имел в виду Лизу и домашнего любимца, который тоже изображен вместе с ними на фото.

Напомним, Иракли и Лиза в этом году сыграли пышную грузинскую свадьбу. Влюбленные 23 июля официально стали мужем и женой.

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