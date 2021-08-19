Иракли Макацария застали во время романтической прогулки с 19-летней возлюбленной

Иракли Макацария застали во время романтической прогулки с 19-летней возлюбленной

Пара прогуливалась по улицам Батуми.

Известный телеведущий и участник "Танцев со звездами" Иракли Макацария, который недавно прокомментировал разницу в возрасте с избранницей, устроил романтическую прогулку со своей любимой.

Пара влюбленных прогуливалась по улицам Батуми, где они сейчас отдыхают. Иракли поделился соответствующим снимком на своей странице в Instagram. На фотографии счастливая парочка держится за руки, проводит время вместе и радуется компанией друг друга.

Иракли Макацария вместе с девушкой в Батуми / instagram.com/maqatsa

Улыбающаяся 19-летняя Лиза шла рядом с любимым в цветастом мини-платье, которое подчеркнуло ее длинные ножки, а Иракли одел белые брюки и синюю тенниску, показав свое накачанное тело.

Отметим, что о своей возлюбленной телеведущий рассказал еще в апреле. Избранницей знаменитости стала красавица из Грузии по имени Лиза.

С тех пор парочка часто делится своими романтическими фото и видео. Иракли же со своей стороны уверяет, что у него с Лизой серьезные отношения.

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