Иракли Макацария застали во время романтической прогулки с 19-летней возлюбленной

Пара прогуливалась по улицам Батуми.
Известный телеведущий и участник "Танцев со звездами" Иракли Макацария, который недавно прокомментировал разницу в возрасте с избранницей, устроил романтическую прогулку со своей любимой.
Пара влюбленных прогуливалась по улицам Батуми, где они сейчас отдыхают. Иракли поделился соответствующим снимком на своей странице в Instagram. На фотографии счастливая парочка держится за руки, проводит время вместе и радуется компанией друг друга.
Улыбающаяся 19-летняя Лиза шла рядом с любимым в цветастом мини-платье, которое подчеркнуло ее длинные ножки, а Иракли одел белые брюки и синюю тенниску, показав свое накачанное тело.
Отметим, что о своей возлюбленной телеведущий рассказал еще в апреле. Избранницей знаменитости стала красавица из Грузии по имени Лиза.
С тех пор парочка часто делится своими романтическими фото и видео. Иракли же со своей стороны уверяет, что у него с Лизой серьезные отношения.