Иракли Макацария с женой / © instagram.com/lizachichuaa

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Экс-герой проекта "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария показал, как с размахом делал предложение младшей на 17 лет жене Лизе Чичуа.

В семье Иракли важный праздник. Ровно три года назад он позвал свою возлюбленную выйти за него замуж. В своем Instagram Макацария публично поздравил избранницу с праздником. Кроме того, бизнесмен показал, как с размахом делал предложение.

К важному событию в семейной жизни Иракли подошел ответственно и тщательно подготовился. В частности, предложение состоялось на фоне невероятного горного пейзажа. Локацию бизнесмен украсил свечами и надписью на английском языке: "Выходи за меня замуж". Это все подсвечивалось светодиодами. Также вокруг было много воздушных шаров в форме красных сердец.

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Иракли Макацария показал, как делал жене предложение / © instagram.com/maqatsa

Лиза Чичуа была одета в яркое розовое платье и туфли на каблуках. После того, как она ответила бизнесмену заветное "да", пара любовалась салютом.

Отметим, Иракли Макацария и Лиза Чичуа сыграли свадьбу летом того же 2022 года. Уже в июне 2023-го у влюбленных родился сын Георгий. В этом году они стали во второй раз родителями. У пары родилась дочь Нина. Недавно бизнесмен показывал фото с заметно подросшей девочкой.