ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
530
Время на прочтение
1 мин

Иракли Макацария показался с 7-месячной дочкой и поделился, каким было ее крещение

Бизнесмен покрестил девочку и показал фото с таинства.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Иракли Макацария с женой

Иракли Макацария с женой / © instagram.com/lizachichuaa

Экс-герой романтического реалити "Холостяк" Иракли Макацария впервые за долгое время показался с 7-месячной дочкой от жены Лизы и поделился радостным событием в его семье.

Знаменитость покрестил 7-месячную Нину. Крещение состоялось в Грузии. Родители выбрали одну пару крестных. Иракли и Лиза не были многословными и особо не делились снимками из храма. Единственное, они показались с их сыном Георгием. А вот приятели Лизы и Иракли поделились, как проходило крещение Нины.

Крещение дочери Иракли Макацария / © instagram.com/maqatsa

Крещение дочери Иракли Макацария / © instagram.com/maqatsa

Родители одели девочке, которая уже заметно подросла, праздничное белоснежное платье. Лицо Нины разглядеть не удастся, ведь Иракли и Лиза тщательно его скрывают.

Также семейство позировало на фоне храма. Иракли Макацария и его жена предстали перед объективом фотокамеры с двумя детьми, а также с крестными родителями их дочери.

Крещение дочери Иракли Макацария / © instagram.com/maqatsa

Крещение дочери Иракли Макацария / © instagram.com/maqatsa

Напомним, недавно украинская легкоатлетка Ирина Геращенко рассекретила, что покрестила дочь. Спортсменка также показала, каким было таинство.

Дата публикации
Количество просмотров
530
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie