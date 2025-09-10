Иракли Макацария показался с 7-месячной дочкой и поделился, каким было ее крещение

Иракли Макацария с женой / © instagram.com/lizachichuaa

Экс-герой романтического реалити "Холостяк" Иракли Макацария впервые за долгое время показался с 7-месячной дочкой от жены Лизы и поделился радостным событием в его семье.

Знаменитость покрестил 7-месячную Нину. Крещение состоялось в Грузии. Родители выбрали одну пару крестных. Иракли и Лиза не были многословными и особо не делились снимками из храма. Единственное, они показались с их сыном Георгием. А вот приятели Лизы и Иракли поделились, как проходило крещение Нины.

Крещение дочери Иракли Макацария / © instagram.com/maqatsa

Родители одели девочке, которая уже заметно подросла, праздничное белоснежное платье. Лицо Нины разглядеть не удастся, ведь Иракли и Лиза тщательно его скрывают.

Также семейство позировало на фоне храма. Иракли Макацария и его жена предстали перед объективом фотокамеры с двумя детьми, а также с крестными родителями их дочери.

Крещение дочери Иракли Макацария / © instagram.com/maqatsa

Напомним, недавно украинская легкоатлетка Ирина Геращенко рассекретила, что покрестила дочь. Спортсменка также показала, каким было таинство.