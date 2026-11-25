Иракли Макацария с женой / © instagram.com/maqatsa

Реклама

Экс-герой романтического реалити «Холостяк», грузинский бизнесмен Иракли Макацария после крещения самой младшей дочери показал свою семью в полном составе.

На днях у знаменитости был особенный праздник. В частности, Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа окрестили младшую дочь Кето, которой сейчас полгода. А это же в Instagram супруги показали фото с таинства.

Реклама

Иракли Макацария с женой и детьми / © instagram.com/maqatsa

Влюбленные опубликовали ряд фотографий, на которых показали, каким было крещение Кето. Среди снимков можно увидеть семью Иракли в полном составе. Правда, лицо маленькой Кето пара пока что скрывает. Влюбленные пытаются держать крошечную дочь подальше от посторонних глаз.

Реклама

Иракли Макацария с женой и детьми / © instagram.com/maqatsa

Отметим, Иракли Макацария в июле 2022 года женился на младшей на 17 лет Лизе Чичуа. За это время у пары родилось трое детей — сын Георгий и дочери Нино и Кето.

Напомним, недавно украинская певица Джамала на редком фото показала сразу трех сыновей. Артистка продемонстрировала, как выглядят ее заметно подросшие дети.

Новости партнеров