Иракли Макацария растрогал фото с 3-летним сыном и женой на последних неделях беременности
Звезда с семьей подготовил для малыша сюрприз.
Экс-герой романтического шоу «Холостяк», грузинский бизнесмен Иракли Макацария поделился радостным событием в семье. Сегодня, 2 июня, его первенец Георгий празднует третий день рождения.
По случаю праздника звездный отец опубликовал в фотоблоге подборку теплых кадров с сыном. На фотографиях можно увидеть, как мальчик менялся и взрослел в течение последнего периода, а также моменты их совместного досуга.
«С днем рождения, сын», — лаконично, но трогательно поздравил Иракли именинника.
Не осталась в стороне и жена бизнесмена Лиза Чичуа. В сторис супруги показали, как для маленького Георгия организовали праздничный утренник. Мальчика ждали разноцветные шарики, подарки и приятные сюрпризы. Среди них — новенький велосипед и несколько игрушек.
Накануне своего дня рождения Георгий также побывал в развлекательном центре вместе с друзьями и близкими. Особое внимание поклонников привлекла беременная Лиза, которая сейчас находится уже на последних неделях беременности. Иракли показал возлюбленную во время активных развлечений — будущая мама с увлечением играла в баскетбольный автомат и ловко забрасывала мячи в корзину даже на 40-й неделе беременности.
Напомним, Иракли Макацария и Лиза Чичуа поженились в 2022 году. В июне 2023-го у супругов родился сын Георгий, в начале 2025-го — дочь Нина. А уже совсем скоро семья станет больше — возлюбленные ожидают появления еще одной дочери.