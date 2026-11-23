Иракли Макацария с женой Лизой / © instagram.com/maqatsa

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Бывший герой романтического реалити «Холостяк» Иракли Макацария впервые за долгое время показал свою жену Лизу Чичуа и их детей.

Так, в фотоблоге супруги сообщили радостную весть — они окрестили младшую дочь Кето. Жена Иракли уже показала первые кадры с таинства, куда они пригласили самых родных.

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На фото видно, как Лиза и Иракли стоят на коленях перед священником, который держит маленькую девочку. Для особенного дня Иракли надел классический мужской костюм, а его жена сияла в светлом платье и пиджаке. Ее образ также дополняли очки.

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Иракли Макацария с женой на крестинах дочери Кето / © instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария с женой на крестинах дочери Кето / © instagram.com/lizachichuaa

«Сегодня наша маленькая Кето стала христианкой», — написала родственница семьи в сторис.

В то же время один из родственников распространил в сторис фото, как Лиза шла на территории храма с Кето на руках. Рядом с ней был и старший сын Георгий. Правда, на всех фото звездная мама пока скрывает лицо самой младшей дочери и показывает только двоих старших — 3-летнего Георгия и годовалую Нино.

Жена и дети Иракли Макацарии / © instagram.com/lizachichuaa

Напомним, недавно ведущая Неля Швокопляс показала своих двух сыновей-двойняшек. Более того, впервые за долгое время звезда также показала мужа, который сейчас служит.

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