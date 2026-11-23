- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 851
- Время на прочтение
- 1 мин
Иракли Макацария с женой окрестил 5-месячную дочь и показал ее на руках у священника
Супруги собрали самых родных на таинстве крещения в Грузии.
Бывший герой романтического реалити «Холостяк» Иракли Макацария впервые за долгое время показал свою жену Лизу Чичуа и их детей.
Так, в фотоблоге супруги сообщили радостную весть — они окрестили младшую дочь Кето. Жена Иракли уже показала первые кадры с таинства, куда они пригласили самых родных.
На фото видно, как Лиза и Иракли стоят на коленях перед священником, который держит маленькую девочку. Для особенного дня Иракли надел классический мужской костюм, а его жена сияла в светлом платье и пиджаке. Ее образ также дополняли очки.
«Сегодня наша маленькая Кето стала христианкой», — написала родственница семьи в сторис.
В то же время один из родственников распространил в сторис фото, как Лиза шла на территории храма с Кето на руках. Рядом с ней был и старший сын Георгий. Правда, на всех фото звездная мама пока скрывает лицо самой младшей дочери и показывает только двоих старших — 3-летнего Георгия и годовалую Нино.
Напомним, недавно ведущая Неля Швокопляс показала своих двух сыновей-двойняшек. Более того, впервые за долгое время звезда также показала мужа, который сейчас служит.