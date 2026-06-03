Иракли Макацария в третий раз стал отцом и показал новорожденную дочь: у малышки очень необычное имя

Иракли Макацария с женой / © instagram.com/maqatsa

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Бывший герой романтического реалити «Холостяк» Иракли Макацария в третий раз стал отцом и поделился радостной новостью с поклонниками.

В семье грузинского бизнесмена и его жены Лизы Чичуа произошло пополнение. Супруги сообщили о рождении третьего ребенка совместным сообщением в соцсетях. Влюбленные не стали скрывать своего счастья и сразу обратились к новорожденной дочери. Вместе с сообщением они также обнародовали первые кадры из роддома. Новость вызвала волну поздравлений от друзей и поклонников пары. Тем временем многодетные родители уже воспитывают сына Георгия и дочь Нину.

«Кето Макин — это просто невероятно. Добро пожаловать!» — написали Иракли и Лиза.

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Также супруги поблагодарили врачей, которые сопровождали рождение их третьего ребенка. В частности, отдельно они отметили медицинскую команду и специалистов клиники, где появилась на свет девочка.

Имя новорожденной дочери стало известным именно из этого сообщения. Для поклонников это стало приятной неожиданностью, ведь до этого пара не раскрывала, как планирует назвать третьего ребенка.

Отметим, Иракли Макацария и Лиза Чичуа обручились в 2022 году. В июне 2023-го супруги впервые стали родителями — у них родился сын Георгий. Впоследствии семья пополнилась дочерью Ниной, а теперь влюбленные сообщили о рождении еще одной девочки — Кето Макин.

Напомним, недавно Иракли Макацария умилил фото с 3-летним сыном и женой-красавицей.

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