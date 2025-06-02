Иракли Макацария восхитил фото сына от молодой жены и нежно поздравил его с днем рождения

Иракли Макацария с женой и сыном / © instagram.com/maqatsa

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Экс-герой проекта "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария сообщил о важном празднике в его семье.

Сын знаменитости от младшей на 17 лет жены Лизы Чичуа 2 июня празднует день рождения. Георгию исполняется уже два годика. Поэтому, Иракли Макацария посвятил первенцу поздравительный пост в Instagram-stories.

Бизнесмен поделился редкими фото Георгия. Кстати, ранее супруги тщательно скрывали мальчика и лишь недавно начали его показывать в Сети. На свежих снимках Иракли Макацария продемонстрировал, как Георгий заметно подрос и изменился.

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Сын Иракли Макацария / © instagram.com/maqatsa

Бизнесмен в Сети также не был многословным. Очевидно, теплые слова с поздравлениями и пожеланиями он сказал сыну лично. Также Георгий еще обязательно получит приятные подарки.

Сын Иракли Макацария / © instagram.com/maqatsa

Отметим, Иракли Макацария является отцом двоих детей. В июне 2023-го жена Лиза Чичуа родила ему сына Георгия, а в этом году в январе - девочку Нину.

Напомним, недавно жена банкира Сергея Тигипко, Алла Зиневич, рассказывала о празднике в их семье. У дочери супругов был первый день рождения. Поэтому, Алла Зиневич делилась редкими фото девочки и поздравляла ее с праздником.