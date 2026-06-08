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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

Иракли Макацария впервые полностью показал новорожденную дочь от младшей на 17 лет жены

Совсем недавно супруги стали многодетными родителями.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Иракли Макацария с женой

Иракли Макацария с женой / © instagram.com/lizachichuaa

Экс-герой романтического реалити «Холостяк», грузинский бизнесмен Иракли Макацария впервые полностью показал новорожденную дочь от младшей на 17 лет жены Лизы Чичуа.

В начале июня знаменитость объявил, что в третий раз стал отцом. Молодая жена в одной из клиник Тбилиси, Грузия, родила ему вторую дочь. Девочке дали имя Кето. Иракли и Лиза делились фото с дочкой, правда, там была заметна только ее ручка.

А это же Иракли в своем Instagram опубликовал кадры, где можно прекрасно разглядеть Кето. Очевидно, жену бизнесмена выписали из роддома. На кадрах Иракли шел по коридору больницы и при этом держал на руках крошечную дочь. Тем временем Лиза Чичуа шагала рядом с мужем и дочкой. Правда, лицо девочки супруги пока держат подальше от посторонних глаз.

Иракли Макацария с женой и новорожденной дочерью / © instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с женой и новорожденной дочерью / © instagram.com/maqatsa

Отметим, Иракли Макацария и Лиза Чичуа начали встречаться в 2021 году, а уже в июле 2022-го отгуляли свадьбу в Грузии. Вместе пара воспитывает троих детей — 3-летнего Георгия, годовалую Нино и новорожденную Кето.

Напомним, недавно украинская певица Джамала впервые показала лицо самого младшего сына. В течение двух лет артистка скрывала его от посторонних глаз.

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Дата публикации
Количество просмотров
93
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