Иракли Макацария впервые за длительное время показал подросшую дочь от младшей на 17 лет жены

Иракли Макацария с женой / © instagram.com/maqatsa

Реклама

Экс-герой проекта “Холостяк”, грузинский бизнесмен Иракли Макацария показал заметно подросшую дочь от жены Лизы Чичуа, которая младше его на 17 лет.

Знаменитость поделился милым фото с девочкой в своем Instagram. На снимке Иракли держал на руках двухмесячную Нину и поднимал ее вверх. Также бизнесмен нежно улыбался дочери. На кадрах заметно, как маленькая Нина уже заметно подросла.

Правда, разглядеть девочку полностью не удастся. Макацария даже совсем чуть-чуть не засветил лицо дочери. Супруги пока что тщательно скрывают ее от публики. Очевидно, знаменитость это сделает гораздо позже, как и в случае с сыном. Супруги прекратили скрывать лицо Георгия совсем недавно.

Реклама

Иракли Макацария с дочерью / © instagram.com/maqatsa

Также Иракли Макацария не стал подписывать фото с дочерью. А вот поклонники не сдерживались в своих комплиментах. Они просто засыпали комментарии приятными и теплыми словами: "Счастье выглядит именно так", "милые", "это любовь".

Напомним, тем временем украинская актриса Анна Сагайдачная наконец-то перестала скрывать лицо дочери. Оказывается, что девочка очень похожа на свою звездную маму.