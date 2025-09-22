Ирена Карпа нежно поздравила мужа-иностранца с годовщиной и вспомнила день их свадьбы

Ирена Карпа / © instagram.com/qarpa

Украинская музыкантка и писательница Ирена Карпа трогательно отпраздновала годовщину брака со своим мужем-французом Людовиком Требюше.

В своем Instagram звезда поделилась серией фото с возлюбленным и вспомнила самые теплые моменты их совместной жизни. Карпа рассказала, что они вместе уже десять лет, из которых семь — в браке. Она вспомнила, как романтично все начиналось.

"Предложение с бриллиантом в отеле на Вандомской площади (одна из "пяти королевских площадей" Парижа — прим. ред.), свадьба в лофте с бассейном в Маре (квартал Парижа на правом берегу Сены — прим. ред.), устрицы и шампанское во дворе для семьи и соседей, медовый месяц на вулканах… Все это было началом", — вспомнила важные моменты Ирена.

Ирена Карпа с мужем / © instagram.com/qarpa

Писательница также поблагодарила мужа за гармонию в отношениях и поддержку. Она призналась, что супружеская жизнь является ежедневным выбором, а иногда и уступками в сложных ситуациях, однако Людовик всегда готов помочь своей возлюбленной.

"Жизнь в браке — это ежедневный выбор. Спасибо, что уважаешь мою свободу. Спасибо, что имеешь активную собственную жизнь и держишь со мной баланс. Что прикрываешь меня с детьми, когда я в разъездах, и даже собаку выводишь. Спасибо, что терпишь мои манипуляции, но выполняешь просьбы", — написала знаменитость в посте.

Ирена Карпа с мужем / © instagram.com/qarpa

Поклонники Карпы засыпали пару поздравлениями и комплиментами, назвав их отношения примером современной любви, построенной на уважении, свободе и общих ценностях:

Вы прекрасны! Поздравляю с годовщиной! Фото — крутые.

Это просто огонь! Поздравляю! Сошлось у вас все как пазл, это очень круто! Желаю еще много лет вместе!

Вы замечательная пара, поздравляю… С каким восторгом и любовью Луи смотрит на вас. Счастливой и интересной жизни вместе!

