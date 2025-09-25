Ирена Карпа показала изнутри свою роскошную квартиру в центре Киева за более чем 100 тысяч долларов

Ирена Карпа / © instagram.com/qarpa

Украинский музыкант и писательница Ирена Карпа показала изнутри свою роскошную квартиру, которая расположена в самом центре Киева.

Знаменитость приобрела жилье перед отъездом во Францию. Ирена Карпа на поекте "По хатах" говорит, что выбрала квартиру хоть и в центре столицы, но именно с таким расположением, чтобы быть подальше от шума. Писательница является второй владелицей дома, до того там жила бабушка. Квартира Ирене досталась в довольно запущенном состоянии, поэтому пришлось делать ремонт фактически с нуля. Как говорит писательница, она зарабатывала средства во Франции и переводила их в Украину.

Квартира Ирены Карпы / © скриншот с видео

"Это квартира, которую я купила за несколько месяцев до переезда во Францию. Она была абсолютно убита. Я фактически вторая владелица, здесь жила перед этим бабушка. Мы здесь сделали все, даже добрались до старого оригинального кирпича. Здесь очень добротный дом в тихом центре. Мне важно, чтобы были высокие потолки и чтобы было компактно. Я работала уже во Франции, присылала деньги сюда и здесь делала ремонт", - поделилась знаменитость.

Квартира Ирены Карпы / © скриншот с видео

Сама квартира обошлась Карпе в более чем 100 тысяч долларов. Жилье довольно компактное. Как говорит писательница, ей одной места достаточно, но с детьми немного тесновато. Сейчас Ирена проживает во Франции, а за квартирой ухаживает ее подруга.

Квартира Ирены Карпы / © скриншот с видео

"Стоила 103 тысячи долларов, здесь 53 квадратных метра. Это квартира для одного. Когда дети приезжают, мне здесь мало места. Я ее не сдаю, здесь живет моя знакомая, которая ухаживает за квартирой", - говорит знаменитость.

Квартира Ирены Карпы / © скриншот с видео

Ирена Карпа делала ремонт таким образом, чтобы не перегружать квартиру и чтобы все было компактно. Кстати, в доме писательницы очень много хендмейд вещей, а также винтажных. Много чего знаменитость покупала за границей и везла в Украину.

Квартира Ирены Карпы / © скриншот с видео

Особой изюминкой квартиры для Ирtны Карпы является балкон. Знаменитости нравится там проводить время, особенно весной, когда цветут каштаны.

Квартира Ирены Карпы / © скриншот с видео

"Это балкон, моя радость и счастье. Здесь сейчас каштан в плачевном состоянии, но вы себе представляете, когда он цветет", - говорит знаменитость.

Квартира Ирены Карпы / © скриншот с видео

Напомним, недавно Ирена Карпа праздновала годовщину брака с мужем-иностранцем. Писательница вспоминала, какой была их свадьба.