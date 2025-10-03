Ирена Карпа / © instagram.com/qarpa

Украинский музыкант и писательница Ирена Карпа призналась, почему ее первый брак был неудачным и как думала о разводе с нынешним мужем.

Впервые знаменитость пошла под венец в 2008 году. Избранником Ирены стал журналист Антон Фридлянд. Однако этот брак продлился всего год. Писательница в интервью Славе Демину говорит, что они поняли, что просто разные люди, да и любви между ними не было, а лишь влюбленность. Пара разошлась на позитивной ноте и осталась друзьями.

"Статистика: 50 процентов первых браков заканчиваются через год. Просто мы были очень разными людьми. Никто не хотел ни под кого подстраиваться, мы очень хорошо разошлись друзьями, так бывает. Мы когда разводились, то о чем-то очень весело трепались, а у нас спрашивают, вы точно разводиться хотите. Я не думаю, что любовь была. Это была влюбленность и интерес. Если это длилось год, то не думаю, что это была настоящая любовь", - говорит писательница.

Ирена Карпа с первым мужем / © скриншот с видео

Вторым мужем Ирены стал американский финансист Норман Пол Хенсен, от которого она родила дочерей Кору и Каю. Однако этот брак тоже закончился.

Сейчас писательница официально замужем за французом Людовиком Трюбуше. Однако знаменитость признается, что мысли о разводе у нее были и в этом браке. Они возникали во время кризисов.

"Не часто, но несколько раз думала о разводе. Я думаю, что у всех есть какие-то кризисные периоды, что такие мысли возникают", - призналась знаменитость.

Ирена Карпа с мужем / © instagram.com/qarpa

