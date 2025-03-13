Ирена Карпа рассказала о хейте от французов и о борьбе с российской пропагандой за границей

Украинский музыкант и писательница Ирена Карпа, которая в прошлом году едва не развелась с мужем, рассказала о борьбе с российской пропагандой за границей и о хейте от французов, с которым сталкивалась.

Знаменитость уже девять лет живет во Франции. Когда началась полномасштабная война, Ирена Карпа поняла, что должна помогать Украине. Писательница в интервью на YouTube-канале Марички Падалко рассказала, что занялась "информационным волонтерством". Музыкант ходила на разные телеканалы, где открывала глаза на российскую пропаганду и раскрывала правду о войне в Украине. Правда, подобных эфиров стало меньше, однако когда происходят важные события, телеканалы приглашают Карпу для обсуждения.

Ирена Карпа / Фото: YouTube-канал Марічка

"Я три года хожу бесплатно на разные телевизионные площадки. В прямом эфире ты говоришь что-то по поводу новостей. Некоторые каналы прекращают это делать, и когда какой-то хайп, они звонят: "Зеленский там садится за стол переговоров с путиным". Я открываю украинские новости, ничего нет, а это просто вырванная фраза с интервью. Моя задача – приходить и говорить расслабьтесь, прекратите цитировать того Пескова и что вы вообще слушаете Лаврова. Ты просто все время этим буфером выступаешь между новостями", – поделилась писательница.

Ирена Карпа говорит, что в основном французы поддерживают украинцев. В частности, знаменитость от них получает немало хороших сообщений. Впрочем, есть и те, что хейтят Ирену Карпу и Украину в целом. С ними знаменитость старается спокойно общаться. По словам писательницы, во Франции также есть те, кто подвергся влиянию пропаганды. Кроме того, много обидных вещей может поступать непосредственно от ботов.

Ирена Карпа / Фото: YouTube-канал Марічка

"Кого-то я очень бешу, мне прилетает хейт от французов. "Снова ты машешь руками, прямо как твой Зеленский, все вы клянчите, а мы, Запад", — пишет какая-то тетя Мотя из какого-то села. "Мы сами решим, когда вам чего давать", — думаю, конечно, открыла ангара Мотя, дала нам МиГ. Я так, стараюсь спокойно. Я понимаю, что там тоже есть боты. Но приходит очень много хорошего", - отметила писательница.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ІДІТЬ У СР*КУ! ІРЕНА КАРПА про зросійщених українців, розбиті війною сім'ї, гейт і смішні гонорари

Напомним, ранее Ирена Карпа рассказала, сколько зарабатывает с продаже книг. Также знаменитость призналась, на какие средства живет.

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