Ирена Карпа рассказала о семейном бюджете с мужем-французом и помогает ли ей финансово бывший

Украинский музыкант и писательница Ирена Карпа, которая ранее раскрыла свой заработок с продажи книг, рассказала, как поделила семейный бюджет с мужем, французским инженером Людовиком Требюше.

Знаменитость в интервью на YouTube-канале Марички Падалко подчеркнул, что возлюбленный ее не обеспечивает. Она самостоятельно зарабатывает и отвечает за собственные расходы. Также в семье Карпы принято, что каждый тратит пропорционально своему заработку. По словам писательницы, ей нравится не зависеть от мужа.

"Каждый тратит пропорционально тому, что он зарабатывает. Просто у мужа больше расходов. У него еще бывшая жена, двое детей, учеба старшего сына, то есть ясно, что мои дети – это мои расходы. Мне нормально это. Я бы не могла, наверное, быть, чтобы меня там содержали, и я сидела красиво дома. Мне нравится быть субъектом своей жизни, а не объектом", – поделилась знаменитость.

Ирена Карпа с мужем / Фото: instagram.com/qarpa

Ирена Карпа воспитывает двух дочерей от американского финансиста Нормана Хэнсена. Бывший муж помогает ей финансово обеспечивать дочерей. Когда дети у него, их расходы покрывает он. Кружки и другие активности дочерей – Карпа и ее бывший муж платят поровну. А вот что касается отдыха девочек, то за это отвечает писательница.

"Когда они у него, то это его расходы, условно. Но там какие-то кружки, столовые, еще что-то такое — это мы делим на двоих. На каникулы их вожу только я, потому что у него сейчас не самый лучший период", — призналась знаменитость.

Дочери Ирены Карпы / Фото: instagram.com/qarpa

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ІДІТЬ У СР*КУ! ІРЕНА КАРПА про зросійщених українців, розбиті війною сім'ї, гейт і смішні гонорари

Напомним, ранее Ирена Карпа рассказала о кризисе в браке с мужем. Знаменитость призналась, что едва не развелась с возлюбленным.

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