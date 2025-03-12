Ирена Карпа рассказала о серьезном кризисе в браке с мужем-французом: "Едва не развелись"

Украинский музыкант и писательница Ирена Карпа рассказала о серьезном кризисе в браке с мужем, французским инженером Людовиком Требюше.

В интервью на YouTube-канале Марички Падалко знаменитость призналась, что проблемы у них начались на фоне войны в Украине. С началом полномасштабного российского вторжения Ирена Карпа полностью погрузилась в украинские новости. Кроме того, писательница активно начала заниматься благотворительными проектами, помогала беженцам, участвовала в разных презентациях. Также Карпы часто не было дома. Она либо приезжала в Украину, либо отправлялась на гастроли. В конце концов, у мужа лопнуло терпение, что жены часто нет. Требюше сказал Карпе, что не готов это терпеть. В конце концов, кризис дошел до того, что супруги едва не развелись.

Ирена Карпа с мужем / Фото: instagram.com/qarpa

"Мы едва не развелись прошлым летом, не этим, а прошлым. Он говорил, что не готов быть "женой капитана корабля". Я уже перестала считать, кажется, это мой 22-й приезд в Украину. Или я в Украине, или я где-то гастролирую за границей, опять же, на всех этих благотворительных вещах, или на презентациях… Просто меня много нет дома. Это все связано с Украиной. И муж сказал, что он этого не будет терпеть. Я ему сказала: "А что ты собираешься, я тебе сяду на шею сейчас, я не буду работать?"– призналась писательница.

Ирена Карпа говорит, что до полномасштабной войны тоже часто была в разъездах, но по возвращении она посвящала себя семье. А тут даже дома писательница не могла больше думать ни о чем, кроме Украины. Впрочем, после откровенного разговора с мужем музыкант начала работать над своим состоянием. Писательница напоминала себе, что у нее есть муж, дети, домашний любимец, которым она нужна.

Ирена Карпа с мужем / Фото: instagram.com/qarpa

"Как было раньше, что меня нет, я приезжаю домой, я как-то включена, а ты здесь приезжаешь и в телефоне. Например, я ночью общаюсь с военными, потому что они могут общаться только ночью, еще с какими-то волонтерами, еще какие-то вещи. То есть ты не там, ты не дома находишься. Мне нужно, на самом деле, огромное усилие было предпринять, чтобы вернуться в этот момент, что вот мои дети, вот мой муж, вот моя жизнь, вот там моя собака", – поделилась писательница.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ІДІТЬ У СР*КУ! ІРЕНА КАРПА про зросійщених українців, розбиті війною сім'ї, хейт та смішні гонорари

Напомним, недавно юморист Юрий Ткач рассказал о серьезном кризисе в браке с супругой. Пара не жила вместе и едва не развелась.

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