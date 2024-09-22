Ирена Карпа рассказала о своих дочерях-подростках и как они во Франции популяризируют украинское

Знаменитость уже девять лет живет с семьей во Франции.
Украинская певица и писательница Ирена Карпа впервые за длительное время рассказала о своих дочерях-подростках.
Знаменитость уже девять лет живет с семьей во Франции. Там дочери Карпы пошли во французскую школу. Впрочем, как рассказала писательница в "Сніданку з 1+1", девочки не забывают об Украине. Они любят украинскую кухню и музыку. Более того, дочери писательницы это популяризируют во Франции. Девочки включают песни украинских исполнителей своим подругам-француженкам и угощают их блюдами из Украины.
"Девочки ходят в школу. Старшая дочь — фанатка Go_A. Я когда ехала, слышала, что на кухне ест борщ, дает своей подружке, которая француженка, и ставит "Шум". Такая ласковая украинизация от моих подростков. Очень интересно, что у них есть украинская связь. Потому что они с 4-5 лет во Франции, там пошли в школу, но вот музыка и кухня – это такие вещи, которые держат", — рассказала писательница.
Также в семье поднимается тема войны. Как говорит певица, дети обеспокоены этим и не остаются в стороне. Хотя они живут во Франции, но ментально остаются украинцами. Кстати, особенно дочерям Карпы приятно, когда в их французской школе упоминают Украину.
"Дети – они тоже очень переживают. Дети, девять лет уже, как мы живем во Франции, ментально остаются украинцами. Они не путают себя с французами. Сейчас у них новая учительница по истории, речь идет о Второй мировой войне, учительница все время проводит параллели с Украиной. Моя малая рассказывает об этом", - добавила писательница.
Напомним, недавно режиссер Алан Бадоев впервые за длительное время показал свою 19-летнюю дочь. Также знаменитость рассказал о ее учебе в Италии.
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