Ирена Карпа разнесла украинцев, которые за границей говорят на русском: "Вас воспринимают за россиян"

Музыкант и писательница Ирена Карпа, которая ранее рассказала о кризисе в браке с мужем, раскритиковала украинцев, которые за границей общаются на русском.

Знаменитость в интервью на YouTube-канале Марички Падалко утверждает, что нужно переходить на родной язык. Особенно это касается тех, кто находится за границей, ведь русскоязычных украинцев иностранцы воспринимаются россиянами. Карпу очень возмущает, когда она слышит, как люди из Украины, находясь в другой стране, общаются на русском.

"Вас воспринимаются за россиян. Пожалуйста, люди добрые, сделайте над собой усилия, не калечьте своих детей, говорите с ними на украинском. Кого вы ждете? Вы уже и так за границей сейчас находитесь. Говорите на украинском на улице, потому что вас воспринимают за россиян, они же слышат, что это другой язык", - возмутилась Карпа.

Ирена Карпа / Фото: YouTube-канал Марічка

Правда, когда писательница слышит, как украинцы именно в Украине говорят на русском, то ее это не так возмущает, ведь она понимает, что это точно не россиянин. Тем не менее, Ирена убеждена, что важно все равно переходить на родной язык. Писательница не понимает этого выбора – общаться на русском. Впрочем, знаменитость все-таки против насильственного перехода на украинский язык.

"Это так странно, вот в Украине меня не триггерит русский, я понимаю, что это украинцы. Я против насильственного перехода. Но я не понимаю этого выбора людей", — поделилась писательница.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ІДІТЬ У СР*КУ! ІРЕНА КАРПА про зросійщених українців, розбиті війною сім'ї, гейт і смішні гонорари

Напомним, ранее Ирена Карпа раскрыла, сколько зарабатывает с продаж книг. Также знаменитость призналась, на какие средства живет.

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