Ирэна Карпа в 12-летие дочери показала ее редкие кадры и вспомнила, как рожала во время бури

В семье украинской музыкантши и писательницы Ирэны Карпы праздник, ее младшая дочь Кая празднует день рождения.

В своем Instagram знаменитость поздравила девочку, которой исполняется 12 лет, и адресовала ей немало приятных слов. Также Карпа опубликовала редкие кадры младшей дочери.

"Расти счастливой, пусть все дается с такой же легкостью, с какой ты пришла на свет — с разжатыми кулачками и на релаксе", — обратилась к девочке музыкантша.

Младшая дочь Ирэны Карпы / Фото: instagram.com/qarpa

Также Ирэна Карпа призналась, почему называет дочь Кайлаш, а не Каей. Сейчас знаменитость с детьми и мужем живет во Франции. Местным довольно сложно произносить имя девочки, поэтому они решили называть ее Кайлаш.

"В украинском быту — просто Кая. Для местных друзей и французской фонетики легче Кайлаш, чтобы на согласную", — пояснила писательница.

Младшая дочь Ирэны Карпы / Фото: instagram.com/qarpa

Кстати, Карпа тоже вспомнила, как рожала дочь. Тогда была сильная буря. Из-за ливня станции метро были затоплены, а мощный ветер ломал деревья. Кая же появилась на свет почти в полночь.

"Этой девочке будет 12. Будет — потому что родилась за 15 минут до полуночи. Во время дикой бури, которая ломала деревья и заливала станции метро", — вспомнила Ирэна.

Младшая дочь Ирэны Карпы / Фото: instagram.com/qarpa

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