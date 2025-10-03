Ирена Карпа впервые раскрыла причину разрыва с Андреем Хлывнюком, с которым крутила роман

Ирена Карпа и Андрей Хлывнюк

Реклама

Украинский музыкант и писательница Ирена Карпа вспомнила роман с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком и впервые назвала причину их разрыва.

В студенческие годы знаменитости находились в отношениях. В то время еще даже не было группы "Бумбокс". Андрей Хлывнюк был участником коллектива "Мандариновый рай". О своих отношениях знаменитости вообще не вспоминают, только в 2019 году Ирена Карпа раскрыла этот факт.

В интервью Славе Демину писательница признается, что очень сильно уважает Андрея Хлывнюка и считает его замечательным певцом, однако во что-то серьезное их роман не перерос бы. Ирена Карпа говорит, что они начали встречаться, когда появился интерес. Когда же певец и писательница перестали быть интересными друг другу, то и разошлись.

Реклама

Ирена Карпа / © instagram.com/qarpa

"Нет, не могла бы с ним построить серьезные отношения. Очень его уважаю, он прекрасный певец, но нет. Люди притягиваются, у них появляется интерес, потом интерес исчезает. Это нормально! Мы уже с высоты своего возраста и опыта можем об этом говорить", - говорит писательница.

Отметим, сейчас Ирена Карпа находится в браке с французом Людовиком Требюше. От бывшего мужа-американца знаменитость воспитывает дочерей Кору и Каю.

Напомним, недавно Ирена Карпа показывала, как выглядит изнутри ее квартира в Киеве. Писательница приобрела ее за более чем 100 тысяч долларов.