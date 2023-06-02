Ирина Билык через 27 лет представила новую версию своего хита "Я іду на війну"

Певица Ирина Билык подготовила сюрприз для своих фанатов и выпустила новую версию своего хита 1996 года "Я іду на війну".

Спустя 27 лет после премьеры трек не только не потерял своей актуальности, но и наоборот получил новое значение для украинцев. В композиции, по словам исполнительницы, объединены душевные переживания и любовная драма.

"Во время войны все же остается место и для любви. С одной стороны, слова песни жестоки и соответствуют настроению настоящего, но с другой стороны, война влюбленного человека со своей душой — это тоже больно и актуально. Любите друг друга даже тогда, когда нет сил и кажется, что все разрушено. Победа за нами! Война не будет вечна", — поделилась Билык.

Вместе с песней Билык представила рисованный клип, в котором показала привычные картинки нашей жизни.

Почитателям Билык песня напомнила о беззаботных временах до войны и очаровала новым звучанием знакомых строк: "Невероятно красиво", "Не думала, что эта песня станет такой актуальной", "Ирина, очень чувственно и ярко", "Обожаю эту песню".

Напомним, что своей музыкальной премьерой фанатов также порадовала певица Алина Гросу, выпустившая трек "Грозами".

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