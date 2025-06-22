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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Ирина Билык дала совет Сердючке после ее выступления с русскоязычными хитами в Киеве: "Это очень тяжело"

Артистка поделилась, как бы поступила на месте музыканта.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Ирина Билык, Верка Сердючка

Ирина Билык, Верка Сердючка

Украинская певица Ирина Билык публично высказалась относительно скандального выступления Верки Сердючки в Киеве, которое вызвало волну критики из-за использования русского языка на сцене.

В комментарии для Новости.LIVE певица рассказала, что Андрей Данилко, который и выступает в образе Сердючки, является ее другом, поэтому она воздержалась от серьезной критики. Но при этом посоветовала ему спокойно воспринять хейт и попробовать перевести на украинский часть своего репертуара.

"Я просто хочу пожелать Андрею, он мой друг. Действительно, не надо, скажем, впадать в агрессию, там, воевать даже с теми, кто воюет с тобой. Просто попробовать перевести одну песню, и оно дальше пойдет. Я говорю это, потому что знаю на своем примере. И это будет круто", - отметила артистка.

Андрей Данилко

Андрей Данилко

Билык также поделилась личным опытом перехода на украиноязычный репертуар. По ее словам, это было эмоционально непросто, но результат превзошел ожидания.

"Мне было трудно переводить песни, у меня депрессия была, что мне надо это по-новому исполнять, это очень трудно, кстати. Если ты 20 лет пел "Мы будем вместе, я знаю", а сейчас - "Ми будем разом, я знаю". Но мне снова нравятся эти слова. Я уже почувствовала этот кайф, что люди меня поддерживают, все встают и зал поет", - поделилась певица.

Напомним, 13 июня в Киеве состоялся концерт Верки Сердючки. На сцене артистка исполнила несколько русскоязычных хитов, что вызвало резонанс в Сети. Впоследствии Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что обратится в полицию для соответствующего реагирования на нарушение закона. Между тем в команде Верки Сердючки отметили, что закон нарушен не был, а суржик является неотъемлемой частью образа.

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