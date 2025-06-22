Ирина Билык дала совет Сердючке после ее выступления с русскоязычными хитами в Киеве: "Это очень тяжело"

Ирина Билык, Верка Сердючка

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Украинская певица Ирина Билык публично высказалась относительно скандального выступления Верки Сердючки в Киеве, которое вызвало волну критики из-за использования русского языка на сцене.

В комментарии для Новости.LIVE певица рассказала, что Андрей Данилко, который и выступает в образе Сердючки, является ее другом, поэтому она воздержалась от серьезной критики. Но при этом посоветовала ему спокойно воспринять хейт и попробовать перевести на украинский часть своего репертуара.

"Я просто хочу пожелать Андрею, он мой друг. Действительно, не надо, скажем, впадать в агрессию, там, воевать даже с теми, кто воюет с тобой. Просто попробовать перевести одну песню, и оно дальше пойдет. Я говорю это, потому что знаю на своем примере. И это будет круто", - отметила артистка.

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Андрей Данилко

Билык также поделилась личным опытом перехода на украиноязычный репертуар. По ее словам, это было эмоционально непросто, но результат превзошел ожидания.

"Мне было трудно переводить песни, у меня депрессия была, что мне надо это по-новому исполнять, это очень трудно, кстати. Если ты 20 лет пел "Мы будем вместе, я знаю", а сейчас - "Ми будем разом, я знаю". Но мне снова нравятся эти слова. Я уже почувствовала этот кайф, что люди меня поддерживают, все встают и зал поет", - поделилась певица.

Напомним, 13 июня в Киеве состоялся концерт Верки Сердючки. На сцене артистка исполнила несколько русскоязычных хитов, что вызвало резонанс в Сети. Впоследствии Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что обратится в полицию для соответствующего реагирования на нарушение закона. Между тем в команде Верки Сердючки отметили, что закон нарушен не был, а суржик является неотъемлемой частью образа.