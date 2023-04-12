Ирина Билык до и после пластики: как выглядела певица до изменения внешности

Украинская певица Ирина Билык не скрывает, что ложилась под нож пластического хирурга и меняла свою внешность.

Между тем снимки исполнительницы, сделанные до пластики, это редкость. Певица крайне редко публикует их. Редакция сайта TCН.ua собрала архивные фото Ирины Билык, на которых она изображена до пластических операций.

Ирина Билык до пластики

Ирина Билык до пластических операций / Фото: скриншот с видео

Впервые певица легла под нож пластического хирурга в 1999 году, а именно после рождения сына Глеба. В Ирины Билык были комплексы из-за ее внешности. В частности, артистку не устраивала форма ее глаз, которые немного нависали и выглядели "печальным". Последней каплей для Билык стали слова президента Леонида Кучмы, который обратил внимание внимание на грустные глаза артистки.

Ирина Билык до пластики

Ирина Билык до пластических операций / Фото: скриншот с видео

Так что Билык не колеблясь обратилась к пластическому хирургу, чтобы исправить, как она считала, свой недостаток. На форме глаз знаменитость не остановилась.

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Дальше Ирина Билык захотела изменить форму носа. В артистки был нос с горбинкой, а это ей не нравилось. Она считала его слишком большим. Форму носа артистка изменила не полностью, но сожалела по этому поводу. По мнению Билык, нужно было вообще сделать его ровным.

"Мне казалось, что этот нос виден за километр. Попросила немного ее (горбинку – прим. ред.) убрать. Я не хотела, чтобы люди увидели совсем другую женщину. Кстати, теперь думаю, что я сделала неправильно. Надо было вообще убрать и сделать совсем ровный нос. Можно было еще лучше!", — рассказывала ранее артистка на шоу "Мой секрет".

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Не скрывает исполнительница, что любит уколы красоты. Также Ирина Билык делала подтяжку лица и увеличивала губы. Кстати, похоже, что артистка меняла зону скул и подбородка.

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Кстати, любит Ирина Билык также яркий макияж и экспериментировать со своими волосами. За время своей творческой карьеры артистка была и блондинка, и брюнетка, и рыжая. Также у звезды были и длинные, и короткие, и даже вьющиеся волосы.

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В общем, сейчас Ирина Билык довольна своим внешним видом. Правда, время от времени звезде прилетает от поклонников, что она перестаралась с пластическими операциями, и они советуют ей остановиться. Но, похоже, Ирина Билык не обращает внимания на подобные замечания.

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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