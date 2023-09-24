Ирина Билык довела до слез фото покойного Кузьмы Скрябина с его умершей мамой

Артистка почтила память Ольги Кузьменко.
Украинская певица Ирина Билык отреагировала на смерть матери своего близкого друга, музыканта Андрея "Кузьмы" Скрябина, Ольги Кузьменко, которая умерла 23 сентября.
На странице в Instagram Билык разместила архивную фотографию, на которой Кузьма изображен вместе со своей мамой, и подписала ее:
"Есть только один большой смысл в этой смерти, – она очень скоро увидит своего Андрюшу! Почивайте с миром, Ольга Михайловна!" – подписала щемящий кадр Билык.
Поклонники певицы также выразили соболезнования близким и родным Ольги Кузьменко:
- Мама встретилась с сыном.. Царство небесное.. Вечная память
- Очень жаль. Смерть сына забрала у нее много лет жизни. Вечная память!
- Ей всего было 77. Горе, боль, грусть – сделали свое дело
Напомним, что 23 сентября ушла из жизни мама лидера группы "Скрябин" Андрея "Кузьмы" Кузьменко – Ольга Михайловна Кузьменко. Женщина умерла в Брюховичах Львовской области, ей было 76 лет. Об этом сообщили в Благотворительном фонде имени Кузьмы Скрябина. В фонде отметили, что Ольга Михайловна была замечательным и душевным человеком, у которого было большое сердце. Для всех это очень тяжелая потеря.
Ольга Михайловна пережила сына на восемь лет. 2 февраля 2015 года Кузьма Скрябин погиб в жутком ДТП. Его внедорожник столкнулся с молоковозом на повороте за селом Лозоватка на 86 км трассы "Кировоград – Кривой Рог – Запорожье". Ему было 46 лет.
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