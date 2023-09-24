Ирина Билык довела до слез фото покойного Кузьмы Скрябина с его умершей мамой

Украинская певица Ирина Билык отреагировала на смерть матери своего близкого друга, музыканта Андрея "Кузьмы" Скрябина, Ольги Кузьменко, которая умерла 23 сентября.

На странице в Instagram Билык разместила архивную фотографию, на которой Кузьма изображен вместе со своей мамой, и подписала ее:

"Есть только один большой смысл в этой смерти, – она очень скоро увидит своего Андрюшу! Почивайте с миром, Ольга Михайловна!" – подписала щемящий кадр Билык.

Кузьма Скрябин с мамой Ольгой Кузьменко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Поклонники певицы также выразили соболезнования близким и родным Ольги Кузьменко:

Мама встретилась с сыном.. Царство небесное.. Вечная память

Очень жаль. Смерть сына забрала у нее много лет жизни. Вечная память!

Ей всего было 77. Горе, боль, грусть – сделали свое дело

Напомним, что 23 сентября ушла из жизни мама лидера группы "Скрябин" Андрея "Кузьмы" Кузьменко – Ольга Михайловна Кузьменко. Женщина умерла в Брюховичах Львовской области, ей было 76 лет. Об этом сообщили в Благотворительном фонде имени Кузьмы Скрябина. В фонде отметили, что Ольга Михайловна была замечательным и душевным человеком, у которого было большое сердце. Для всех это очень тяжелая потеря.

Ольга Михайловна пережила сына на восемь лет. 2 февраля 2015 года Кузьма Скрябин погиб в жутком ДТП. Его внедорожник столкнулся с молоковозом на повороте за селом Лозоватка на 86 км трассы "Кировоград – Кривой Рог – Запорожье". Ему было 46 лет.

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