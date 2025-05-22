Ирина Билык довела до слез обращением к покойной маме и показала ее счастливую на архивном фото

Ирина Билык

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Украинская певица Ирина Билык довела до слез обращением к покойной маме.

Анны Яковлевны не стало ровно пять лет назад. Ирина Билык посвятила маме пост в Instagram, где почтила память близкого человека в годовщину его смерти. Артистка опубликовала фото, где изображена счастливая Анна Яковлевна с цветами. Исполнительница поделилась, что очень благодарна маме за любовь, которую она ей оставила. По словам Ирины Билык, Анну Яковлевну очень обожали и уважали ее поклонники.

Хотя уже прошло пять лет, однако исполнительнице не хватает мамы. Звезда говорит, что это никогда не изменится. Тем не менее, родной человек продолжает жить в ее воспоминаниях и сновидениях, где у нее все хорошо.

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Мама Ирины Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

"Моя мама улетела очень рано... Она не успела пожить для себя, но главное, что она оставила мне, - это много любви к людям! Ее также знали и любили мои поклонники! Она снится мне счастливой, в красивых платьях и все у нее там хорошо! Просто ее не хватает мне...И так будет всегда...Пять лет - как один миг...Мамуля...", - растрогала артистка.

Напомним, недавно актриса Яна Глущенко раскрыла правду о роковом ДТП, в котором погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Артистка рассказала, кто виновник аварии и где он сейчас находится.