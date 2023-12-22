Ирина Билык довела до слез украинской версией легендарного хита "Снег"

Певица Ирина Билык сделала подарок своим поклонникам и перевела свой легендарный хит "Снег" на украинский язык.

Композицию артистка написала в 2003 году. Через 20 лет Билык сделала перевод трека и вложила в него новые смыслы. Лирика, которую Ирина перевела лично, стала еще более чувственной.

"Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе", – эта строка непременно отзовется всем женщинам Украины, у которых февраль унес не только беззаботную жизнь, но и самых дорогих людей. Но, несмотря на боль утрат и уныний, все они смело идут вперед.

В свою очередь, поклонники Ирины Билык отметили, что украиноязычная версия песни им очень отозвалась:

Спасибо безгранично, плачу и одновременно радуюсь. Перевод невероятен

Очень чувственно и нежно. Просто красиво. Забирает в другие миры

Обожаю эту песню, спасибо, что смогу теперь ее слушать на родном языке

"Сніг" – первый сингл из будущего украиноязычного альбома лучших хитов Ирины Билык за всю ее карьеру, над которым работает продюсер Юрий Никитин и его лейбл mamamusic. Релиз намечен на первую половину 2024 года.

Отметим, что творческая история Ирины Билык и Юрия Никитина началась в 1990 году. Прошло больше 30 лет – и вот они снова объединились, чтобы создать "золотую" пластинку исполнительницы.

Напомним, недавно Ирина Билык показала, как ее может изменить макияж. Артистка поделилась интересным видео.

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