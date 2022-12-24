Ирина Билык и Дмитрий Коляденко показали новогодние танцы у заснеженной елки

У звезд уже новогоднее настроение.

Певица Ирина Билык показала зажигательные танцы вместе с экслюбимым, шоуменом Дмитрием Коляденко.

Исполнительница и хореограф станцовали новогодний танец под заснеженной елкой во дворе под хитовый трек "Jingle Bells". Общие видео с бывшим Билык поделилась на своей странице в TikTok. Публикацию в соцсети звезда оставила без подписи.

В комментариях под видео поклонники артистки написали, что были рады снова увидеть пару вместе.

Какие люди! Огонь!

Неожиданно!

Хороши!

Также в сторис в Instagram певица поделилась фотографией с Дмитрием. На фото Билык позировала с букетом цветов в объятиях шоумена.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ранее своими зажигательными плясками у новогодней елки также поделился голливудский актер Хью Джекман со своей женой.

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