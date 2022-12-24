Ирина Билык и Дмитрий Коляденко показали новогодние танцы у заснеженной елки

У звезд уже новогоднее настроение.
Певица Ирина Билык показала зажигательные танцы вместе с экслюбимым, шоуменом Дмитрием Коляденко.
Исполнительница и хореограф станцовали новогодний танец под заснеженной елкой во дворе под хитовый трек "Jingle Bells". Общие видео с бывшим Билык поделилась на своей странице в TikTok. Публикацию в соцсети звезда оставила без подписи.
#irina_bilyk @Di Ko #merrychristmas #jinglebells #jinglebellsrock # иринабилик # дмитроколяденко #irynabilyk # намтребрекомендациипопасть # хочуврекомендации❤️ _ _ _ _ _ _ - Remix — Eduardo Luzquiños
В комментариях под видео поклонники артистки написали, что были рады снова увидеть пару вместе.
- Какие люди! Огонь!
- Неожиданно!
- Хороши!
Также в сторис в Instagram певица поделилась фотографией с Дмитрием. На фото Билык позировала с букетом цветов в объятиях шоумена.
Ранее своими зажигательными плясками у новогодней елки также поделился голливудский актер Хью Джекман со своей женой.
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