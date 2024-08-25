Ирина Билык на фоне хейта Христины Соловий публично поддержала ее: "Хорошая ученица"

Украинская певица Ирина Билык рассказала о своей приверженности к певице Христине Соловий.

Как известно, молодая исполнительница в последнее время довольно часто оказывалась в эпицентре скандалов. То юзеры захейтили ее за опрометчивую брань в сторону прежнего названия Черноморска, то за слишком пошлое выступление с Ириной Билык. В результате Билык не смолчала и вступилась за Соловий. Как признается звезда, она полностью поддерживает молодую коллегу, ведь в свое время и сама была на ее месте, когда вокруг ее имени фигурировало множество слухов и скандалов.

Кристина Соловий, Ирина Билык

"Мне она очень импонирует. Потому что на нее больше, чем на кого-то, вываливается в Сети хейта. А мне такие люди очень импонируют. Потому что, когда я начинала, на меня очень много сыпалось разных слухов, сплетен. Я и так ярко жила, скажем, но еще добавляли, и это уже был такой полный калейдоскоп – смешанная музыка с сексом. И я очень бесилась. Я смотрю, что Христина молодец. Она действительно хорошая ученица", - отметила Ирина в интервью "Ближче до зірок".

Напомним, недавно звездный продюсер Михаил Ясинский раскритиковал сценический образ Христины Соловий и объяснил свою позицию.

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