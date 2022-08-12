Ирина Билык на концерте в Майами позвала на сцену мамы Наташи Королевой: "Ваш зять — говно"

На днях Ирина Билык выступала с благотворительным концертом в Майами, где проживает мама певицы-молчунки, родом из Украины, Наташи Королевой.

Мама одиозной артистки пришла на концерт Билык в сине-желтом наряде – желтом платье и синем платке вокруг шеи. Среди концерта Ирина Билык позвала маму Королевой Людмилу Порывай к себе на сцену. Об этом в своем Instagram рассказал шоумен Анатолий Анатолич.

Когда женщина поднялась к артистке на сцену, Билык ей публично сказала: "Моя очаровательная, несмотря на то, что ваш зять оказался говном…".

Интересна была и реакция Людмилы Ивановны. Она громко рассмеялась и дала понять, что разделяет мнение Билык.

Как известно, Наташа Королева, которая родом из Украины и сейчас проживает в России, вообще о войне молчит, а ее муж, стриптизер Тарзан, активно поддерживает Путина и армию России. К примеру, после зверств, которые оккупанты совершили в Буче, Тарзан записал видеообращение, в котором заявил, что "это ваши методы, нацистские, фашистские методы, никогда российский солдат не запятнается такой грязью".

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