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Ирина Билык, Надя Дорофеева и другие переносят концерты в Украине: известна причина
Исполнители планируют выступления на другие даты.
Украинская певица Ирина Билык, Надя Дорофеева и другие переносят свои концерты в Украине.
Артисты приняли такое решение после ракетного удара по Кривому Рогу. 4 апреля российская захватническая армия выпустила ракеты по городу. К сожалению, было попадание, в результате которого погибли 20 мирных жителей, среди которых девять — это дети.
По всей Украине был объявлен День траура по погибшим в Кривом Роге, у кого 6 апреля, а у кого 7 апреля. Тем временем и в самом городе и Днепре продлится трехдневный траур, начиная с 7 апреля.
Артисты, у которых были запланированы концерты 6 апреля, массово их переносят. Певица Ирина Билык отыграет свой юбилейный концерт 7 апреля. Артистка через День траура отменила выступление 6 апреля и перенесла его на следующий день.
“Мы искренне сочувствуем семьям погибших и пострадавшим. Вместе со всей страной разделяем боль потери и верим в силу нашего единства”, — сообщает артистка.
Певица KOLA перенесла свой концерт в Черкассах на 8 апреля. Концерт вообще должен был состояться 6 апреля, артистке разрешили его проводить, ведь Днем траура в городе объявили 7 апреля. Впрочем, певица все же приняла решение о переносе.
“Концерт в Черкассах мы переносим на 8 апреля. Несмотря на то, что день траура в Черкассах 7 апреля и нам разрешили проводить концерт. Надеемся на понимание”, — поделилась артистка.
Певица Оксана Билозир перенесла концерт в Калуше. Артистка отыграет его 7 апреля: “Искренне сочувствуем тем, кто потерял родных и близких… Скорбим вместе с вами”.
Исполнительница Надя Дорофеева должна была отыграть концерт в Днепре 7 апреля. В городе в этот день будет траур. Поэтому певица перенесла выступление. Дату артистка объявит позже: “Выражаем соболезнования родным и близким погибших».
Напомним, оккупанты 4 апреля нанесли ужасный ракетный удар по Кривому Рогу. Ирина Билык, София Ротару и другие звезды отреагировали на трагедию.