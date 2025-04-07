Ирина Билык, Надя Дорофеева и другие переносят концерты в Украине: известна причина

Надя Дорофеева и Ирина Билык

Реклама

Украинская певица Ирина Билык, Надя Дорофеева и другие переносят свои концерты в Украине.

Артисты приняли такое решение после ракетного удара по Кривому Рогу. 4 апреля российская захватническая армия выпустила ракеты по городу. К сожалению, было попадание, в результате которого погибли 20 мирных жителей, среди которых девять — это дети.

По всей Украине был объявлен День траура по погибшим в Кривом Роге, у кого 6 апреля, а у кого 7 апреля. Тем временем и в самом городе и Днепре продлится трехдневный траур, начиная с 7 апреля.

Реклама

Артисты, у которых были запланированы концерты 6 апреля, массово их переносят. Певица Ирина Билык отыграет свой юбилейный концерт 7 апреля. Артистка через День траура отменила выступление 6 апреля и перенесла его на следующий день.

“Мы искренне сочувствуем семьям погибших и пострадавшим. Вместе со всей страной разделяем боль потери и верим в силу нашего единства”, — сообщает артистка.

Ирина Билык перенесла концерт в Киеве / © instagram.com/bilyk_iryna

Певица KOLA перенесла свой концерт в Черкассах на 8 апреля. Концерт вообще должен был состояться 6 апреля, артистке разрешили его проводить, ведь Днем траура в городе объявили 7 апреля. Впрочем, певица все же приняла решение о переносе.

“Концерт в Черкассах мы переносим на 8 апреля. Несмотря на то, что день траура в Черкассах 7 апреля и нам разрешили проводить концерт. Надеемся на понимание”, — поделилась артистка.

KOLA перенесла концерт в Черкассах / © instagram.com/kola__official

Певица Оксана Билозир перенесла концерт в Калуше. Артистка отыграет его 7 апреля: “Искренне сочувствуем тем, кто потерял родных и близких… Скорбим вместе с вами”.

Исполнительница Надя Дорофеева должна была отыграть концерт в Днепре 7 апреля. В городе в этот день будет траур. Поэтому певица перенесла выступление. Дату артистка объявит позже: “Выражаем соболезнования родным и близким погибших».

Надя Дорофеева перенесла концерт в Днепре / © instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, оккупанты 4 апреля нанесли ужасный ракетный удар по Кривому Рогу. Ирина Билык, София Ротару и другие звезды отреагировали на трагедию.