Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ирина Билык намекнула на возобновление отношений с бывшим мужем

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
4406
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ирина Билык намекнула на возобновление отношений с бывшим мужем

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Артистка опубликовала пикантное видео с эксом.

Певица Ирина Биллы очень заинтриговала поклонников своей личной жизнью. Исполнительница намекнула на возобновление отношений с бывшим мужем, шоуменом Дмитрием Коляденко.

В частности, артистка опубликовала достаточно пикантный ролик с эксом. На видео Дмитрий Коляденко кормил Билык с рук винограда. Впрочем, подпись к ролику была куда более интересной. Исполнительница спросила у поклонников такое: "Ану признавайтесь, кто кому в вашей семье готовит завтрак?".

Поклонники Ирины Билык были просто ошеломлены. Они считают, что певица снова начала строить отношения с Дмитрием Коляденко. Фанаты начали поздравлять парочку и даже называть их украинскими Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, которые с годами дали чувствам второй шанс.

  • От судьбы не уйдешь. Вы как Джей Ло и Бен Аффлек
  • Ну от судьбы попробуй убежать! Димочка ваш
  • Если вы снова вместе, то я очень рада. Вы отличная пара. И вам суждено быть вместе

Кстати, недавно Ирина Билык тоже делилась романтическим контентом с Дмитрием Коляденко. Артистка показалась в объятиях бывшего и опубликовала совместное фото.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4406
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация