Ирина Билык намекнула на возобновление отношений с бывшим мужем

Певица Ирина Биллы очень заинтриговала поклонников своей личной жизнью. Исполнительница намекнула на возобновление отношений с бывшим мужем, шоуменом Дмитрием Коляденко.

В частности, артистка опубликовала достаточно пикантный ролик с эксом. На видео Дмитрий Коляденко кормил Билык с рук винограда. Впрочем, подпись к ролику была куда более интересной. Исполнительница спросила у поклонников такое: "Ану признавайтесь, кто кому в вашей семье готовит завтрак?".

Поклонники Ирины Билык были просто ошеломлены. Они считают, что певица снова начала строить отношения с Дмитрием Коляденко. Фанаты начали поздравлять парочку и даже называть их украинскими Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, которые с годами дали чувствам второй шанс.

От судьбы не уйдешь. Вы как Джей Ло и Бен Аффлек

Ну от судьбы попробуй убежать! Димочка ваш

Если вы снова вместе, то я очень рада. Вы отличная пара. И вам суждено быть вместе

Кстати, недавно Ирина Билык тоже делилась романтическим контентом с Дмитрием Коляденко. Артистка показалась в объятиях бывшего и опубликовала совместное фото.

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