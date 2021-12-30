Ирина Билык насмешила фото, где ее сын-копия папы корчит забавную гримасу

Ирина Билык насмешила фото, где ее сын-копия папы корчит забавную гримасу

Звезда поделилась семейным снимком.

Украинская певица Ирина Билык не слишком часто показывает в соцсетях своего младшего сына – Табриза.

Впрочем, иногда звездная мамочка может порадоваться сынишкой. Артистка показала в своем Instagram фото, где позирует с Табризом.

К слову, на снимках певица предстала с серьезным выражением лица, хотя и с улыбкой. Тем временем паренек креативно попозировал перед камерой. Табриз скорчил смешную гримасу.

Сын Ирины Билык ну очень уж хотел фотографироваться / instagram.com/tabrizakhmadov

Кстати, Табриз уже очень подрос. Также звездная мамочка сменила мальчику прическу.

Отметим, Табриз очень похож на своего отца – фотографа Аслана Ахмадова, с которым Билык в этом году развелась. Это неоднократно замечали поклонники певицы.

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