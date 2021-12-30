Ирина Билык насмешила фото, где ее сын-копия папы корчит забавную гримасу

Звезда поделилась семейным снимком.
Украинская певица Ирина Билык не слишком часто показывает в соцсетях своего младшего сына – Табриза.
Впрочем, иногда звездная мамочка может порадоваться сынишкой. Артистка показала в своем Instagram фото, где позирует с Табризом.
К слову, на снимках певица предстала с серьезным выражением лица, хотя и с улыбкой. Тем временем паренек креативно попозировал перед камерой. Табриз скорчил смешную гримасу.
Кстати, Табриз уже очень подрос. Также звездная мамочка сменила мальчику прическу.
Отметим, Табриз очень похож на своего отца – фотографа Аслана Ахмадова, с которым Билык в этом году развелась. Это неоднократно замечали поклонники певицы.
Читайте также: