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Ирина Билык насмешила забавным видео с бывшим под собственную песню "Ми будемо разом"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
950
Время на прочтение
1 мин
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Ирина Билык насмешила забавным видео с бывшим под собственную песню "Ми будемо разом"

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Также исполнительница поздравила поклонников с наступающим Новым годом.

Исполнительница Ирина Билык показала забавный ролик, где изображена вместе со своим бывшим, шоуменом Дмитрием Коляденко.

На видео певица склонила руку на плечо Коляденко. Экс-влюбленные играли едой, которую они купили на заправке. В частности, Ирина и Дмитрий делали вид, что хот-доги целуются.

Также в видео играла песня из репертуара исполнительницы – "Ми будемо разом". Эта композиция переведена на украинский язык, сначала трек назывался — "Мы будем вместе".

Кроме этого, Ирина Билык поздравила поклонников с наступающим Новым годом. По словам артистки, сколько бы россияне ни пытались причинить беды, украинцы со всем справятся и победят в этой ужасной войне.

"Сколько бы не посылали нам несчастья под Новый год рашисты — мы все равно будем любить жизнь, свою землю, друг друга! Украинцы, желаю нам всем победного над русней Нового 2023 года! Слава Украине!" – написала артистка.

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Дата публикации
Просмотры
950
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