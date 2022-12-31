Ирина Билык насмешила забавным видео с бывшим под собственную песню "Ми будемо разом"

Исполнительница Ирина Билык показала забавный ролик, где изображена вместе со своим бывшим, шоуменом Дмитрием Коляденко.

На видео певица склонила руку на плечо Коляденко. Экс-влюбленные играли едой, которую они купили на заправке. В частности, Ирина и Дмитрий делали вид, что хот-доги целуются.

Также в видео играла песня из репертуара исполнительницы – "Ми будемо разом". Эта композиция переведена на украинский язык, сначала трек назывался — "Мы будем вместе".

Кроме этого, Ирина Билык поздравила поклонников с наступающим Новым годом. По словам артистки, сколько бы россияне ни пытались причинить беды, украинцы со всем справятся и победят в этой ужасной войне.

"Сколько бы не посылали нам несчастья под Новый год рашисты — мы все равно будем любить жизнь, свою землю, друг друга! Украинцы, желаю нам всем победного над русней Нового 2023 года! Слава Украине!" – написала артистка.

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