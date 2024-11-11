Ирина Билык назвала имя известной певицы, к которой ревновала Коляденко: "С ней даже ссорились"

Дмитрий Коляденко работал с этой исполнительницей в одном из популярных проектов.

Украинская певица Ирина Билык назвала имя известной исполнительницы, к которой в свое время яро ревновала шоумена Дмитрия Коляденко.

Артистка поделилась признанием на проекте Надежды Матвеевой "Запитала". В частности, ведущая поинтересовалась у Коляденко, на каком из проектов он одновременно был и хореографом, и певцом. Шоумен решил уточнить это у своей бывшей избранницы Ирины Билык, которой позвонил прямо во время записи проекта.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Артистка сразу вспомнила, что это было шоу "Шанс". Более того, певица удивила признанием, что внимательно пересматривала все выпуски проекта, ведь ревновала Коляденко к певице Наталье Могилевской, которая работала там ведущей. Кроме того, артистки даже на фоне этого ссорились.

"Я смотрела все программы, ревновала к Наташе (Могилевской – прим. ред.), мы с ней даже ссорились из-за тебя", — обратилась к Коляденко Билык.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Отметим, Ирина Билык и Дмитрий Коляденко находились в отношениях с 2003 года по 2006-й. Именно в этот период шоумен работал на одном из популярных музыкальных проектов "Шанс". Сейчас же сердца бывших влюбленных свободны.

Тем временем Наталья Могилевская во время войны начала встречаться с мужчиной, по имени Валентин. Кроме того, певица удочерила двух дочерей. Недавно исполнительница показывала, как развлекалась с семьей в одном из киевских парков.

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