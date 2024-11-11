Ирина Билык назвала имя известной певицы, к которой ревновала Коляденко: "С ней даже ссорились"

Дмитрий Коляденко работал с этой исполнительницей в одном из популярных проектов.
Украинская певица Ирина Билык назвала имя известной исполнительницы, к которой в свое время яро ревновала шоумена Дмитрия Коляденко.
Артистка поделилась признанием на проекте Надежды Матвеевой "Запитала". В частности, ведущая поинтересовалась у Коляденко, на каком из проектов он одновременно был и хореографом, и певцом. Шоумен решил уточнить это у своей бывшей избранницы Ирины Билык, которой позвонил прямо во время записи проекта.
Артистка сразу вспомнила, что это было шоу "Шанс". Более того, певица удивила признанием, что внимательно пересматривала все выпуски проекта, ведь ревновала Коляденко к певице Наталье Могилевской, которая работала там ведущей. Кроме того, артистки даже на фоне этого ссорились.
"Я смотрела все программы, ревновала к Наташе (Могилевской – прим. ред.), мы с ней даже ссорились из-за тебя", — обратилась к Коляденко Билык.
Отметим, Ирина Билык и Дмитрий Коляденко находились в отношениях с 2003 года по 2006-й. Именно в этот период шоумен работал на одном из популярных музыкальных проектов "Шанс". Сейчас же сердца бывших влюбленных свободны.
Тем временем Наталья Могилевская во время войны начала встречаться с мужчиной, по имени Валентин. Кроме того, певица удочерила двух дочерей. Недавно исполнительница показывала, как развлекалась с семьей в одном из киевских парков.
Читайте также:
- В Виннице прощаются с Вячеславом Узелковым: первые кадры с церемонии
- Евгений Клопотенко ошеломил, сколько стоит заказать ужин от него
- Беременная жена Владимира Остапчука попала в больницу: "Угроза преждевременных родов"