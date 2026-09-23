Ирина Билык неожиданно сменила имидж и стала объектом сравнений с кумой Алиной Гросу

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

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Украинская певица Ирина Билык удивила поклонников новой прической — артистка сменила длинные волосы на короткие платиновые локоны, из-за чего её сравнили с Алиной Гросу.

56-летняя артистка неожиданно сменила имидж. Билык продемонстрировала короткую стрижку. Светлый платиновый оттенок сделал образ ещё ярче. Прическу певица дополнила вьющимися локонами. Такой стиль заметно отличается от её привычного образа. Поклонники сразу обратили внимание на перемену.

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«Ируся стала похожа на свою куму Алину Гросу», — написала одна из пользовательниц.

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Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Новый образ Билык появился накануне премьеры клипа «Не ты, а я». Над композицией и видеоклипом певица работала совместно с Анной Буткевич и режиссёром Аланом Бадоевым.

«Огонь», «шикарная» и «очень стильная» — такими комплиментами подписчики отреагировали на эксперимент артистки.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Раньше Ирина Билык чаще всего появлялась на публике с длинными прямыми волосами или мягкими волнами. Теперь певица выбрала гораздо более короткую стрижку, кудри и платиновый оттенок, что придало образу смелости.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Напомним, недавно Алина Гросу отреагировала на скандал с Ириной Билык и удивилась, почему обвинения не обрушились на неё.

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