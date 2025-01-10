Ирина Билык неожиданно засветилась в компании экс-мужа Ани Лорак: "Это мачо"

Певица Ирина Билык засветилась вместе с турецким бизнесменом, бывшим мужем певицы-педательницы Ани Лорак Муратом Налкакиоглу.

Дело в том, что Мурат с Ириной объявили о сотрудничестве в новом проекте, подробности которого пока не раскрывают. Тем не менее, на кадрах заметно, как Билык позирует с напарником в фотостудии. Для съемок она оделась в образ с белоснежной шубой, дополненной макияжем и укладкой.

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык и Мурат Налкакиоглу / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Начинаем новый проект в коллаборации с легендарной звездой — неповторимой Ириной Билык", — говорится в сообщении компании по продаже косметики, совладельцем которой является Мурат.

Между тем, певица говорит, что ее дружба с бизнесменом длится уже около 20 лет. По словам Билык, она быстро согласилась на участие в его новом проекте.

Ирина Билык и Мурат Налкакиоглу / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Мой очень давний друг Мурат. Могу сказать, что это мачо, которого я знаю более 20 лет. Мы решили, почему бы нам по дружбе не сотрудничать", — отметила Ирина.

Напомним, недавно Ирина Билык показывала своего 9-летнего сына. На фото видно, как Табриз изменился и подрос.

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