Ирина Билык нежно поздравила своего бывшего с днем рождения и показала веселое фото вместе

Хореограф и певец Дмитрий Коляденко 22 июля отмечает свой 52-й день рождения.

С праздником шоумена поздравили не только коллеги и фаны, но и бывшая жена – певица Ирина Билык. Артистка посвятила публикацию экс-мужа в Instagram.

Билык поделилась веселым фото с Коляденко, на котором они позировали во время отдыха на яхте с забавными шапочками из полотенец на голове. В подписи к фотографии певица нежно обратилась к хореографу и даже назвала его любимым.

"На нас артистов смотрят очень придирчиво, конечно в каждом можно найти что-то интересное. Сколько лет я тебя знаю, Дима, ты всегда был интересен для меня во всем! Прежде всего, я без ума от твоей увлеченности этим порой странным миром! Ты любишь людей и я люблю тебя за это! Ты чудо мастер и актер! С днем рождения, мой любимый", - обратилась к Коляденко Билык.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Шоумен также отреагировал на приветствие от экс-жены и написал ей краткий, но нежный комментарий: "Люблю".

Напомним, что слухи о воссоединении Ирины Билык и Дмитрия Коляденко уже давно ходят в Сети. Ранее певица ответила, что происходит между ними с экс-мужем.

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