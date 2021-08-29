Ирина Билык о работе секректаршей: "Первую зарплату я мечтала потратить на локшину"

Артистка призналась, что даже не умела печатать.
Украинская певица Ирина Билык, которая недавно показала подросшего сына Табриза, вспомнила свою первую работу.
Звезда призналась, что всегда мечтала быть актрисой и певицей. Однако, мать переубедила ее, ведь для этого "нужно иметь блат и деньги". Поэтому будущая певица пошла работать секретаршей в киевский ЖЭК, хотя она даже не умела печатать.
"Я не умела печатать, поэтому мне приходилось делать вид, что я умею это делать", — с улыбкой признается Ирина.
Также певица поделилась, что с первой зарплаты хотела себе накупить много лапши, чтобы наконец наесться.
"Первое, о чем я мечтала, когда получу зарплату, то это купить много лапши. Я думала, что это будет лучший день в моей жизни", — с грустью признается исполнительница.
Напомним, недавно Ирина Билык также поделилась шокирующими подробностями. Звезда заявила, что не считает себя красивой.