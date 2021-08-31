Ирина Билык о своей личной жизни: "Я устала от нестабильности"

Ирина Билык о своей личной жизни: "Я устала от нестабильности"

Она уверена, что еще встретит свою любовь.

Украинская певица Ирина Билык, которая на днях вспомнила о своей первой работе, рассказала некоторые подробности из своей личной жизни.

Так, звезда решила ответить на вопросы поклонников в сторис в Instagram. В исполнительницы спросили, не устала ли она быть постоянно одинокой. И, похоже, звезда хочет видеть возле себя постоянного партнера.

"Если честно, я очень устала от нестабильности в отношениях. Но я уверена, что мое время еще впереди", — прокомментировала знаменитость.

Ирина Билык рассказала об отношениях / instagram.com/bilyk_iryna

Также фанаты намекнули звезде, что Дмитрий Коляденко был бы идеальным партнером для нее. Поклонники заверили Ирину, что были бы довольны, если они бы снова сошлись. Однако, певица не дала конкретного ответа. А только с юмором отреагировали на такие рекомендации.

Ирина Билык и Дима Коляденко / instagram.com/bilyk_iryna

Отметим, что некоторое время Ирины Билык была замужем за Асланом Ахмадовым. Для звезды это стал первый официальный брак. Весной супруги развелись. После разрыва артистка назвала Аслана лучшим из всех мужчин в ее жизни, а их любовь — "космической".

Напомним, пара воспитывает совместного 5-летнего сына Табриза. Недавно Билык показала его. Пользователи отметили, что мальчик очень похож на своего отца.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку